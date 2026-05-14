Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom u Novom Sadu, u subotu isto, a u nedelju - kiša

Petak će u Novom Sadu biti nestabilan, očekuju se pljuskovi i grmljavina.

Minimalna temperatura biće 11, a maksimalna 22 stepena. Duvaće umeren i povremeno jak južni i jugoistočni vetar. I u subotu slično vreme, uz moguće pljuskove sa grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 13 do 20 stepeni. Nedelja će biti tmurna i kišovita. Najniža temperatura biće 12, a najviša 15 stepeni. Ponedeljak tmuran, ali suv. Temperatura će biti od 9 do 17 stepeni. U utorak malo vedrije i minimalno toplije, temperatura će biti od 9 do 18 stepeni.