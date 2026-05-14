Kragujevački vatrogasci na proveri spremnosti za najteže intervencije

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu realizovali su 12. i 13. maja redovnu proveru fizičke spremnosti zaposlenih, koja je održana na sportskom terenu Osnovne škole „Jovan Popović“ u Kragujevcu.

Cilj provere je održavanje i unapređenje fizičke spremnosti vatrogasaca-spasilaca, kako bi u svakom trenutku bili spremni da efikasno reaguju u vanrednim situacijama i pruže pomoć građanima. Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović istakao je da fizička spremnost predstavlja jedan od ključnih segmenata u radu pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, imajući u vidu složenost i zahtevnost intervencija sa kojima se svakodnevno susreću na