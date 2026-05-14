Prekidi u isporuci električne energije u više šumadijskih sela
RTK pre 1 sat
Zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže, u četvrtak, 14. maja 2026. godine, bez električne energije ostaće sledeći potrošači: Ogranak Opština Vreme Ulice Kragujevac Kragujevac 08:00 – 14:00 Čumić, Sobovica, Lužnice, Cerovac, Desimirovac – Živanović, Mrkojevac, Pajazotovo, Gornje Grbice, Šljivovac, Mala Vrbica, Dobrača, Kutlovo, Rogojevac Kragujevac Kragujevac 14:00 – 17:00 Novi Milanovac – Pavićevići, Resnik – Cerjak, Gornja mala