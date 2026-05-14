Danas je Sveti prorok Jeremija – veruje se da ne treba uzimati iglu i konac kako se ne bi prizvale zmije

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Svetog proroka Jeremiju, rođenog šest vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmija otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati da se ne bi izazivale zmije tokom leta.

Svoju proročku službu Jeremija je započeo vrlo rano u svojoj 15. godini, oko 630. godine pre Hrista, zbog čega je često bio u nemilosti vlasti, proganjan i zatvaran. Iako je zbog svojih proročanstava navlačio gnev vlasti, imao je veliko poštovanje onih koji su u njega verovali. Sveti prorok Jeremija prorokovao je o stradanju Gospoda Hrista, govoreći: "Ja bejah kao jagnje i tele koje se vodi na klanje, jer ne znađah da se dogovaraju na me: oborimo drvo s rodom