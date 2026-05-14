Dodeljen ugovor za nabavku 50 električnih autobusa za Ekspo 2027.

Ugovor vredan nešto više od 33,2 miliona evra za nabavku 50 električnih gradskih autobusa i osam brzih punjača za Ekspo 2027. dodeljen je konzorcijumu koji čine tri kompanije, saopšteno je iz kompanije "Ekspo 2027". Autobusi će nakon održavanja izložbe biti deo sistema javnog gradskog prevoza.

Kompanija "Ekspo 2027" saopštila je da je dodelila ugovor vredan 33.247.000 evra za nabavku 50 električnih gradskih autobusa i osam brzih punjača, saopšteno je iz te kompanije. Kako je navedeno, ugovor je dodeljen konzorcijumu kompanija Šariot Motors a.d, Dej-Ej-Ti Holding d.o.o. i Hajger Bas Kompani Limited. Dodaje se da je reč o niskopodnim električnim autobusima sa sistemom skladištenja energije preko superkondenzatora, koji omogućavaju brzo punjenje preko