Pobeda Srbije protiv Mađarske u Nišu, revanš u Vespremu odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske rezultatom 31:29 (18:12) u prvoj utakmici baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je na programu 17. maja, nakon čega će biti poznat učesnik Svetskog prvenstva iz ovog dvomeča.

Srbija je savladala Mađarsku 31:29 u prvom meču baraža za plasman na Svetsko prvenstvo, ali će odluka o putniku na šampionat pasti u revanšu u Vespremu koji će se igrati 17. maja. Srbija je imala veliku prednost u jednom periodu igre, čak sedam golova, pri rezultatu 30:23, ali nakon toga, tim Raula Gonzalesa je postigao samo jedan pogodak. Gosti su u završnici značajno ublažili zaostatak i time izborili povoljan rezultat pred revanš susret. Gonzalosovoj ekipi u