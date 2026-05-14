Rute: Moskva ostaje glavna pretnja NATO-u; Putin: Rusija nastavlja razvoj strateških nuklearnih snaga

Rat u Ukrajini – 1.541. dan. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke da Rusija i dalje predstavlja glavnu pretnju Alijansi i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu NATO-a. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva nastaviti modernizaciju i razvoj strateških nuklearnih snaga, ističući da one ostaju ključni element nacionalne bezbednosti i strateškog odvraćanja.

Ruske snage izvele su masovan napad dronovima i raketama na više regiona Ukrajine. Pogođene su stambene zgrade i kritična infrastruktura. Ukrajinske vlasti saopštile su da napadi imaju za cilj ugrožavanje civila i preopterećenje protivvazdušne odbrane, naglašavajući da time Rusija pokušava da oslabi odbranbeni potencijal zemlje. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ruski zvaničnici posebno ističu