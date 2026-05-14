U "Trepčinom" rudniku "Stari trg" zarobljeno 18 rudara

Grupa od 18 rudara zarobljena je u "Trepčinom" rudniku "Stari trg" u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice, zbog problema sa strujom, dok su 22 rudara uspela da se izvuku sporednim izlazima.

Vest o zarobljenim rudarima je objavio šef sindikata, Ibrahim Jonuzi, navodeći da je za sada stanje zarobljenih rudara dobro, ali da bi se u slučaju dužeg zadržavanja moglo pogoršati. Direktor rudnika "Stari Trg", Šućri Sadiku, potvrdio je medijima na albanskom da su rudari pod zemljom od 01.30. "Većina njih je izašla. Trenutno je 18 rudara još uvek unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rešenja. Pedeset rudara je bilo unutra", rekao je Sadiku. Nije prvi