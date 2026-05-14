Vučić: Ekspo projekat ulazi u istoriju, svaki dan na gradilištu preko 3.500 radnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Ekspo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Ekspo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika.

Očekuje se da će na Ekspu biti oko 120.000 posetilaca vikendom Predsednik Vučić izjavio je danas da se očekuje da će specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi, koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo - vozom, brodovima ili javnim prevozom. Vučić je, prilikom obilaska gradilišta Ekspo, naveo da je Ekspo važan i veliki projekat za Srbiju i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti