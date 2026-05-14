BLISKOISTOČNI SUKOB - Primirje na Bliskom istoku visi o koncu; kineski supertanker prošao Ormuski moreuz

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom moreuzu, prenose mediji, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu, sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35A viđen je da patrolira iznad moreuza, a tu informaciju potvrdila je američka Centralna komanda.

Primirje na Bliskom istoku visi o koncu, jer nuklearne pregovore Iran uslovljava prekidom rata na svim frontovima, ukidanjem zapadnih sankcija, odmrzavanjem imovine, isplatom ratne odštete i priznavanjem kontrole Teherana nad Ormuskim moreuzom. Kako ističe vlast, tih pet uslova su legitimna prava jedne suverene države. Pred arbitražnim sudom u Hagu Iran je podneo tužbu protiv Amerike, zbog oružane agresije i ekonomskih sankcija. Istovremeno, iranska vojska je