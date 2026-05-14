Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu o izmeni izbornih zakona

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas sednicu o izmeni izbornih zakona, kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIHR-a.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova, a poslanici će nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o setu izbornih zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Na dnevnom redu sednice su dopuna Zakona o izboru predsednika, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o ustavnom sudu. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač