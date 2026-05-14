Razvoj vakcine protiv hantavirusa trajaće nekoliko godina

MOSKVA - Vakcina protiv hantavirusa može biti razvijena, ali ako se sprovede po svim standardima i prođe sva neophodna ispitivanja, taj proces bi mogao da potraje nekoliko godina, rekao je epidemiolog Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije obrazovanja Genadij Oniščenko.

"Spremni smo da proizvedemo vakcinu. I to nije toliko naučni izazov koliko tehnološki. Može da se napravi na isti način kao što smo uradili sa koronavirusom. Ali, naravno, ako pratimo sve standarde registracije lekova - pretklinička ispitivanja, zatim tri faze kliničkih ispitivanja - sam proces registracije će trajati nekoliko godina", rekao je Oniščenko za TASS. On je napomenuo da ostaje pitanje protiv kojeg soja hantavirusa treba vakcinisati ljude - ima ih više