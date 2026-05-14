Terzić: Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena

BEOGRAD - Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas je osvojena "dupla kruna" dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena.

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su u sredu Kup Srbije, nakon što su posle penala pobedili Vojvodinu i tako uz trijumf u prvenstvu šesti put uzastopno došli do "duple krune". "Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde", rekao je Terzić, a prenosi