Tramp i Si: Odnosi SAD i Kine biće "bolji nego ikad"; Tramp pozvao Sija 24. septembra u posetu SAD

PEKING - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je predsednika Kine Si Đinpinga da 24. septembra poseti SAD.

Tramp je u Pekingu rekao da mu je čast da uputi poziv za posetu Siju i prvoj dami Kine Peng Lijuan, preneo je Skaj njuz. "Radujemo se tome. A sada bih želeo da podignem čašu i nazdravim bogatim i trajnim vezama između američkog i kineskog naroda", rekao je Tramp tokom državnog banketa, koji je kineski lider priredio u Velikoj sali naroda u Pekingu u čast američkog predsednika tokom njegove zvanične posete Kini. Si je poručio da su odnosi Kine i Sjedinjenih