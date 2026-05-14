Vremeplov: NATO bombardovao kolonu kosovskih Albanaca, ubijeno 87 civila, više od polovine deca

NOVI SAD - Na današnji dan 1999. godine u napadu avijacije NATO sa osam razornih bombi na izbegličku kolonu kosovskih Albanaca koji su se vraćali kućama, kod sela Koriša u blizini Prizrena ubijeno je 87 civila, među kojima više od polovine deca između šest meseci i 10 godina. Dan kasnije NATO je priznao napad, izrazivši "duboko žaljenje" zbog civilnih žrtava, uz saopštenje da je napadnut "legitimni vojni cilj".

Danas je četvrtak, 14. maj, 134. dan 2026. Do kraja godine ima 231 dan. 1610 - Francuskog kralja Anrija IV, prvog monarha iz dinastije Burbona, u Parizu je ubio jedan katolički verski fanatik. Na prestolu ga je nasledio devetogodišnji Luj XIII, s kraljicom majkom Marijom Mediči kao regentom. Do 1589. Anri IV je kao kralj Navare i vođa hugenota (francuskih protestanata) bio u sukobu s katolicima, a potom je kao kralj Francuske, zemlji povratio mir 1598. "Nantskim