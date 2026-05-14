Vučić: Ekspo 2027 znači budućnost, ušli smo u fazu najbržeg razvoja Srbije u istoriji

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Ekspo 2027. predstavlja istoriju i znači budućnost za našu decu i istakao da smo ušli u fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji.

"Za nas je Ekspo i Čačak-Kraljevo i Kuzmin-Sremska Rača i Sombor-Kikinda i sve u Beogradu što radimo i gradimo, i otvaranje bolnice u Prokuplju i mnoge druge stvari. Ušli smo u tu fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji. Verujem da ćemo to izdržati, a da nam javni dug neće ići preko 45 odsto, što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja, i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i