Xi upozorio na Tajvan dok Trump na samitu u Pekingu traži napredak u trgovini

Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping razgovarali su više od dva sata u Pekingu 14. maja, pri čemu su obje strane izrazile optimizam o stabilizaciji odnosa, iako su oštra neslaganja oko Tajvana, trgovine i rata u Iranu bila u središtu samita.

Bilateralni sastanak, održan u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, bio je prvi susret licem u lice između Trumpa i Xija otkako su se sastali u Južnoj Koreji u oktobru 2025. godine. Očekuje se da će Trump navečer prisustvovati državnoj večeri u njegovu čast, nakon kulturne posjete Pekinškom Hramu neba. Xi je na početku samita pozvao na saradnju između dvije najveće svjetske ekonomije, navodeći da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu "partneri, a ne protivnici",