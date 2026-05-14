Haški sud odbio da na privremenu slobodu pusti generala Mladića čija je bolest terminalna

Haški sud odbio je da generala Ratka Mladića pusti na privremenu slobodu u Srbiju, iako su nezavisni lekari predsednici tog suda potvrdili da je njegova bolest „u terminalnoj fazi“, saopštio je taj sud.

Predsednica suda Grasijela Gati Santana (Graciela Gatti) usvojila je konstataciju tih lekara da Mladić ima „primerenu negu“ u sudskom pritvoru u Sheveningenu i u pritvorskoj bolnici, u skladu sa „priznatim međunarodnim standardima“. Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Mladić (84) izdržava kaznu doživotnog zatvora na koju ga je Haški tribunal osudio zbog genocida i ratnih zločina nad Muslimanima i Hrvatima tokom rata u BiH, 1992-95. „Mladić je u krhkom