Prognoza za petak, 15. maj: Pre podne pretežno sunčano, popodne pljuskovi mestimično

Vreme u Srbiji sutra pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče će mestimično biti pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će sutra pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena. U Srbiji će vreme u subotu biti