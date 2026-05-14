Medo ipak nije za staro gvožđe: Okrenuo Landalusea za polufinale

Ruski teniser Danil Medvedev izborio je plasman u polufinale ATP turnira serije 1.000 u Rimu pošto je u tri seta pobedio Martina Landalusea 1:6, 6:4, 7:5.

Martin Landaluse pobrao je sve simpatije u Rimu. Delovalo je da bi to mogla da bude prava „pepeljuga“ bajka, da bi možda mogao i da izazove trenutno prvog na svetu Janika Sinera u prvom masters finalu. Ali, Danil Medvedev pokazao je da još ima šta da pruži na vrhunskom nivou. Delovao je posle prvog seta Danil slomljeno. Posle samo 26 minuta izgubio je taj set 6:1. Drugi set je ipak bio druga priča. A posebno posle prekida posle kiše. Od tada to je bila velika