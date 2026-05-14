Hendel osetio Zvezdin preokret, Stankovićev govor podigao energiju

Vezni fudbaler Crvene zvezde Tomas Hendel istakao da je njegov tim zahvaljujući karakteru i povišenom nivou borbe u nastavku meča zasluženo izborio penale protiv Vojvodine i potonji trofej Kupa Srbije na stadionu "Lagator" u Loznici.

Zvezda je u sredu uveče izborila šesti uzastopni trofej Kupa Srbije, jedan od neizvesnijih u nizu ako se ima u vidu krozu kakve su muke prošli izabranici Dejana Stankovića u prvom poluvremenu. "Bilo je veoma teško. Gubili smo 2:0, bili su dobri u kontranapadima, nismo mogli da kontrolišemo to dobro, ali smo pokazali neverovatan karakter. Borili smo se. Sjajan je osećaj", rekao je portugalski fudbaler, koji je već u debitantskoj sezoni sa crveno-belima osvojio duplu