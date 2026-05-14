(VIDEO) Janakopulos rešio da odboluje do kraja i obratio se mački: "Da ti kažem nešto..."

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos sa dosta gorčine je doživeo eliminaciju svog tima u četvrtfinalu Evrolige, a nasuprot ustaljenoj praksi kuknjave zbog sudije, neujednačenih kriterijuma ili prigovora protivničkom taboru, sada je rešio da se povuče u najintimniji deo sebe.

Kako se da uočiti na snimku koji je podelio putem društvenih mreža, prvi čovek atinskog velika je rešio da poraz u Valensiji odboluje sa mačkom, dajući joj obećanje da će udruženim snagama prevazići težak trenutak. "Da ti kažem nešto – gorčina prolazi sa gorčinom. Doživeli smo mnogo ovakvih gorkih trenutaka; znamo kako da se vratimo, rekao je Janakopulos", rekao je Janakopulos, odbolovavši jednu od tužnijih epizoda u vođenju Panatinaikosa. 👀🤔 Panathinaikos başkanı