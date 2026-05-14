Brejk Klivlenda posle drame za meč loptu!

Košarkaši Klivlend Kavalirsa pobedili su u gostima Detroit Pistone posle produžetka rezultatom 117:113. U regularnom toku bilo je 103:103. Kavsi su tako napravili brejk u savršenom trenutku i poveli sa 3:2 u polufinalnoj seriji, te će pred svojim navijačima imati meč loptu za plasman u finale Istočne konferencije.

Izuzetno neizvestan i uzbudljiv peti meč polufinalne serije odigrali su Detroit i Klivlend. Uvodna deonica pripala je domaćinu rezultatom 29:27, da bi do odlaska na poluvreme ta prednost dodatno porasla i na semaforu je stajalo 60:52. Ipak , u nastavku je došlo do preokreta. Predvođeni prekaljenim Džejmson Hardenom, koji je meč završio sa 30 poena, osam skokova i šest asistencija, Kavsi su uspeli da anuliraju prednost Detroita i izbore se za produžetak. Brada je