„Gubici od sukoba, korist od saradnje“: Šta su sve poručili Si i Tramp na banketu u Pekingu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je predsednika Kine Si Đinpinga da 24. septembra poseti SAD.

Tramp je u Pekingu rekao da mu je čast da uputi poziv za posetu Siju i prvoj dami Kine Peng Lijuan. Si je poručio da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država "najznačajniji na svetu" i upozorio da dve strane ne smeju da ga "pokvare". "Danas smo predsednik Tramp i ja imali detaljne razgovore o odnosima Kine i SAD i međunarodnoj i regionalnoj dinamici. Obojica verujemo da su odnosi Kine i SAD najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Moramo ih učiniti uspešnim i