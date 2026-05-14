Najavljen početak rekonstrukcije Pančevačkog mosta

Miodrag Poledica iz „Puteva Srbije“ rekao je danas da će početkom 2027. godine započeti radovi na Pančevačkom mostu i naveo da je plan za obnovu u završnoj fazi.

„Mi smo već sa faze planiranja krenuli u fazu projektovanja i mogu da kažem da smo pre dve godine završili idejni projekat i studiju opravdanosti za rekonstrukciju prilaznih konstrukcija ka Pančevačkom mostu. Dakle, to su dve nezavisne - leva i desna konstrukcija, drumske konstrukcije koje idu iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu“, rekao je Poledica. Kako je naveo, u toku je izrada projekta za građevinsku dozvolu. „Pre godinu i po dana smo ugovorili izradu