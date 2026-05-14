Brižit negirala da je Emanuela Makrona ošamarila zbog 30 godina mlađe glumice

Telegraf.rs/Tanjug
Supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, Brižit Makron "kategorički je negirala" navode da je njen sukob sa suprugom prošle godine, koji je snimljen kamerama, bio posledica otkrića o njegovoj navodnoj vezi sa glumicom, rekla je osoba koja je bliska francuskoj prvoj dami za briselski Politiko.

Tvrdnja da je Brižit ošamarila Emanuela Makrona zbog poruka koje je on uputio iransko-francuskoj glumici Golšifteh Farahani izneta je u novoj knjizi o paru, "(Skoro) savršen par", koju je napisao novinar lista "Pari mač" Florijan Tardif, koja se pojavila u prodaji u sredu. Tardif piše u svojoj knjizi da je Brižit "izgubila živce" dok su njih dvoje bili u predsedničkom avionu koji je sleteo u Vijetnam, nakon što je greškom otkrila poruku na njegovom telefonu.
