Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3942 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3942 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,2427 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 4,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)