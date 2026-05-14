Stanković otkrio čiji je recept upotrebio da bi preokrenuo utakmicu: "Taj meč mi je prošao kroz glavu..."

Crvena zvezda i šestu godinu u nizu osvojila je duplu krunu, ovog puta je savladala Vojvodinu nakon penala i domogla se i drugog trofeja u sezoni.

Crveno-beli nadokadnili su "minus" od dva gola i uspeli da preokrenu situaciju nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Dejan Stanković bio je više nego zadovljan na konferenciji za medije: - Znao sam šta želim, pitali bi me da li sam lud. Znao sam i da ću se vratiti na 3-5-2 ako bude 2:2, znao sam tačno šta radim, to sam i objasnio stafu. Otkrio je Stanković i na koju utakmicu ga je podsetila ova: - Murinjo, Inter - Siena, to mi je kroz glavu prošlo, dosta njih je