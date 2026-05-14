Stopa nezaposlenosti u Francuskoj najviša za pet godina

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Stopa nezaposlenosti u Francuskoj iznosi 8,1 odsto u prvom kvartalu 2026. godine, što predstavlja najviši nivo za pet godina, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee).

Prema podacima, nezaposlenost u Francuskoj je porasla sa 7,9 odsto u prethodnom tromesečju, dok se trend rasta ubrzava već nekoliko uzastopnih kvartala. Broj nezaposlenih povećan je kvartalno za oko 68.000 ljudi, a ukupno je dostigao 2,6 miliona, prenosi Figaro. Najveći pritisak i dalje je na mladima, kod kojih stopa nezaposlenosti iznosi 21,1 odsto, dok je u poslednjih godinu dana porasla za oko dva procentna poena. Posebno izražen rast beleži se kod mladih
