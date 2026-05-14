Sudijski ekspert komentarisao suđenje u finalu Kupa: Evo kako je ocenio Ilića i objasnio sporne situacije

Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine (2:2, 7:6) podiglo je mnogo prašine i pre nego što je lopta krenula sa centra na stadionu "Lagator".

U centru pažnje bio je glavni arbitar Pavle Ilić, čije je delegiranje izazvalo oštre reakcije iz tabora Novosađana. Miroslav Tanjga, trener Stare dame, je na konferenciji za medije istakaod a je Ilić sudio u korist Zvezde, dok sudijski analitiačlr Zdravko Jokić smatra da je ovaj dobro odbradio posao. Jokić ističe da je Ilić bio pod ogromnim pritiskom, ne samo zbog negodovanja klubova, već i zbog odlaganja početka utakmice, ali da je na kraju uspešno kontrolisao