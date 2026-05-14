Veoma hladno jutro, tokom dana osetno toplije, a evo kada stiže kiša: Temperatura do 24°C

U Srbiji u četvrtak jutro vedro i veoma hladno, ponegde uz slab prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne na jugozapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 7°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u četvrtak jutro vedro i hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Tokom večeri i noći prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren