Vojska Srbije i Mađarske održale vazduhoplovne vežbe u Subotici i Somboru

Na sportskom aerodromu "Bikovo" u okolini Subotice i u kasarni "Aerodrom" u Somboru su realizovane aktivnosti u okviru vazduhoplovne vežbe "CROSS LANDING 2026" između Srbije i Mađarske koja se ove nedelje održava u vazdušnom prostoru i na teritoriji dve zemalje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, vojna vazduhoplovna vežba prekograničnog traganja i spasavanja održava se na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske. Na prvoj zajedničkoj vežbi ratnih vazduhoplovstava Srbije i Mađarske uvežbavaju se procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području. Vežba se nastavlja sutra na vojnom poligonu i sportskom aerodromu na jugu Mađarske. Fokus vežbe je na pravovremenom reagovanju na aktivirane