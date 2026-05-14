Delije gledaju i ne veruju! Ovaj čovek je upravo počistio sve legende Crvene zvezde!

POSLE velike drame i penal serije fudbaleri Crvene zvezde su osvojili Kup Srbije i na taj način zaokružili još jednu izuzetno uspešnu sezonu.

FOTO: N. Skenderija - Kapiten našeg kluba Mirko Ivanić je osvojio 14. trofej u crveno-belom dresu i postao najtrofejniji igrač u istoriji našeg kluba. Vezni fudbaler naše ekipe je prestigao nekadašnjeg levog beka Crvene zvezde Milana Rodića koji se može pohvaliti sa 13 trofeja. Do pomenutog dostignuća Ivanić je stigao nakon osvajanja osme šampionske titule i šestog trofeja Kupa Srbije, uz šest duplih kruna", objavila je Zvezda posle meča. Photo: Bane T.