"Sjajan osećaj": Fudbaler Zvezde otkrio šta je bilo ključno za osvajanje Kupa Srbije

CRVENA zvezda je šesti put uzastopno osvojila duplu krunu. Crveno-beli su posle penala srušili Vojvodinu (3:2), a siguran sa bele tačke bio je Tomas Handel.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages Portugalac je priznao da je bilo jako teško, s obzirom na to da su Novosađani posle 45 minuta vodili sa 0:2. - Bilo je veoma teško. Gubili smo 0:2, bili su dobri u kontranapadima, nismo mogli da kontrolišemo to dobro, ali smo pokazali neverovatan karakter. Borili smo se. Sjajan je osećaj - rekao je Handel. Otkrio je šta je bilo najvažnije za preokret. - Nije lako kada gubite u finalu Kupa 2:0, uvek smo imali osećaj da možemo da