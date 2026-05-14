Splitski Hajduk se nervira: Crvena zvezda mu pomrsila konce

Crvena zvezda pobedom nad Vojvodinom u Loznici (2:2, 5:4 penali) osvojila je šesti Kup Srbije u nizu, čime je oborila rekord Hajduka iz Splita.

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Niko pre crveno-belih nije osvajao najmasovnije takmičenje SFRJ, SRJ, SCG ili Srbije šest puta uzastopno. Do srede uveče, tim iz Ljutice Bogdana delio je rekord sa splitskim Hajdukom, koji je od 1972. do 1977. bio neprikosnoveni vladar Kupa tadašnje države sa pet osvojenih trofeja za redom. Hajduk je bez trofeja tri godine u Hrvatskoj, od pobede u Kupu 2023. godine.