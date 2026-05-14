Bahata Amerika, podmukla Kina i kratkovida Evropa

Cilj samita u Pekingu nije da poboljša odnose dveju strana Pacifika, a kamoli da reši postojeće sporove. Glavni domet je kreirati uslove i upotrebiti instrumente da ne dođe do nastavka pogoršanja odnosa

Kineski predsednik Si Đinping je od preuzimanja vlasti počeo proces reimperijalizacije Kine, izgradnje kulta ličnosti i krojenja imperatorske uloge. Rekordnih 1.200 milijardi spoljnjeg trgovinskog suficita Kine u prošloj godini nije rezultat sposobnosti kineskih industrijalaca, preduzetnika ili kineskog ekonomskog sistema, već beskrupulozne upotrebe ekonomije, trgovine i finansija u političke svrhe budući da država subvencionira kineske kompanije, stimuliše i