U Nemačkoj otkriveno prisustvo virusa hepatitis A u pošiljci voća iz Srbije

POŽEGA – U pošiljci mešovitog sastava zamrznutog bobičastog voća iz Požege, na tržištu u Nemačkoj, tokom službene kontrole uočeno je prisustvo virusa hepatatitis A. Ova pošiljka, prema notifikaciji koju je dobilo resorno ministarstvo, sadrži malinu i kupinu iz Srbije i jagodu, crvenu i crnu ribizlu i divlju borovnicu iz Poljske.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstsva i vodoprivrede saopšteno je da poljoprivredna inspekcija sprovodi kontrolu privrednog subjekta koji je pošiljku uputio na tržište, a najavljeno je da će fitosanitarna inspekcija nastaviti kontrole kod proizvođača maline i kupine u Srbiji. (izvor: Infoera)