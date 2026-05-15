Ponoćno saopštenje Zvezde: "Priprema terena, kreiranje atmosfere..."

Košarkaški klub Crvena zveda malo pred ponoć se oglasio povodom izjave trenera Cedevita Olimpije Zvezdana Mitrovića date nakon majstorice četvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Zvezda je pobedila 95:86 i izborila polufinale sa Partizanom (18, 21 i eventualno 26. maj). Ali, osim pobede Beograđana, pažnju je privukla i izjava trenera gostiju koji je pobedu Zvezde nazvao - porazom sporta. Iz Zvezde su napomenuli da spornu izjavu Mitrović nije dao na zvaničnoj konferenciji za medije posle meča, već posle toga, za zvanični klupski sajt. "Ovo nije poraz, ovo je velika pobeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, video je šta se danas dešavalo na