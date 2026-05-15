Uzbuna u Kijevu: Na meti rezidencija Zelenskog i još 20 ključnih ciljeva FOTO

Glavna obaveštajna uprava Ukrajine došla je do dokumenata koji ukazuju da Rusija priprema nove napade na skoro 20 političkih i vojnih ciljeva, uključujući i Predsedničku rezidenciju, saopštio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski.

"Specijalisti GUR-a Ministarstva odbrane dobili su dokumenta koja ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i dronske udare na Ukrajinu, posebno, kako navode na centre za donošenje odluka. Među njima je skoro dvadesetak političkih centara i vojnih punktova", istakao je Zelenski nakon sastanka sa načelnicima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Generalne direkcije Ministarstva odbrane i službe bezbednosti, prenosi Ukrinform. Zelenski je napomenuo da je