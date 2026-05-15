'Armagedon': Novi ruski napad na Kijev, dete među više od 20 poginulih

Rusija je u dva dana zasula ukrajinsku prestonicu Kijev dronovima i raketama, ubivši najmanje 29 ljudi, među kojima ima i dece, saopštile su ukrajinske vlasti.

U noći između 14. i 15. maja, u novom velikom ruskom napadu uništena je stambena zgrada, kao i dan ranije.

Najmanje 24 ljudi je poginulo u novom napadu, među kojima je i troje dece, saopštile su ukrajinske spasilačke ekipe.

Ranjeno je 48, među njima su i deca, a strahuje se da ima zatrpanih ispod ruševina, čiji se ostaci i dalje uklanjaju.

Dan ranije, ruske snage su takođe poslale stotine dronova i raketa na Kijev, ubivši najmanje pet ljudi, među kojima i 12-godišnjakinju, i ranivši više od 40.

„Cela zgrada se tresla, bilo je strašno", izjavila je Irina Movčan za BBC koja se u Ukrajinu vratila posle dve godine izbeglištva.

„U početku je bilo tako tiho, i pomislila sam: 'Oh, možda je vreme da se vratim (zauvek)', sve je izgledalo tako mirno.

„Ali juče i danas je bio pravi 'Armagedon'", dodala je.

Napad, usmeren na objekte ukrajinske odbrambene industrije, vojne aerodrome i objekte za gorivo i transport, izvršen je oružjem dugog dometa, poput hipersoničnih raketa Kinžal, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U najnovijem napadu Rusija je lansirala više od 600 dronova i 56 raketa na Ukrajinu.

Zgradu je pogodila krstareća raketa vazduh-zemlja H-101, izjavio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Napadi su dodatno pojačani posle trodnevnog primirja povodom tradicionalne vojne parade u Moskvi kojom se obeležava Dan pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Moskva je i u noći između 13. i 14. maja lansirala dronove i rakete na Kijev, usled čega je stradalo najmanje petoro ljudi, a šteta je načinjena i na drugim stambenim zgradama, školi, veterinarskoj klinici i drugim infrastrukturnim objektima.

„Ovo svakako nisu postupci onih koji veruju da se rat završava", poručio je Zelenski, aludirajući na prethodnu izjavu šefa Kremlja Vladimira Putina.

„Važno je da naši partneri ne ćute o ovom napadu“, dodao je.

Zatrpani hol, ćebad i psi za spašavanje

Glavna meta najnovijeg napada bili su zapadni region, potvrdila je ukrajinska vojska.

Spasilačke ekipe nastavljaju da čiste ruševine devetospratnice, prenosi Abdudžalil Abdurasulov, BBC-jev dopisnik iz Kijeva.

Ulazni hol zgrade je potpuno uništen, a radnici motornim testerama seku drveće kako bi se oslobodio pristup.

Lokalne vlasti i dobrovoljci postavili su šatore u neposrednoj blizini kako bi se pomoglo povređenima.

Neki stanovnici, umotani u ćebad, sede unutar šatora, i dalje u šoku.

Pomoć u izvlačenju zatrpanih pružaju i psi.

Šteta je prijavljena i u drugim okruzima, saopštio je Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva.

Stambena zgrada pogođena je i u Rovenskoj oblasti, usled čega je troje ljudi poginulo, a šestoro povređeno.

Prvi put posle dužeg vremena eksplozije su se čule i u Zakarpatskoj oblasti.

Ruski dron je iz Viničke oblasti, ušao u vazdušni prostor susedne Moldavije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, položio je cveće žrtvama u najnovijem ruskom napadu na Kijev

'Teška noć' za Kijev

Žrtava je bilo i u prethodnom ruskom napadu na Kijev u noći između 13. i 14. maja.

Bila je ovo „teška noć za Kijev“, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Stradalo je najmanje pet ljudi, među kojima i 12-godišnjakinja.

Najmanje 44 ljudi je ranjeno, među kojima dvoje dece, rekao je gradonačelnik KIjeva Vitalij Kličko.

Od tog broja, više od 20 je u bolnici, među njima i dete, dodao je.

Noćna baražna paljba usledila je posle masovnog napada 13. maja, jednog od najvećih koje je Rusija izvela od početka invazije februara 2022. godine.

Samo u tom danu, Rusija je na Ukrajinu poslala skoro 900 dronova, a poginulo je najmanje šest ljudi širom zemlje.

Gradonačelnik Kličko, koji je bio na mestu pogođenog devetospratnog solitera, rekao je da je uništeno 18 stanova.

Napad je poremetio vodosnabdevanje grada, dodao je.

Oštećena stambena zgrada u Darnickom okrugu u Kijevu

'Varvarski napad'

Pored Kijeva, pod vatrom su se 14. maja bili i regioni Kremenčuka, Bele Crkve, Harkova, Sumija i Odese, rekla je premijerka Sviridenko.

„Ukrajini je potrebna pomoć u jačanju protivvazdušne odbrane“, napisala je na društvenim mrežama.

„To je jedini način da spasemo naš narod i naše gradove.“

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je Putina zbog „varvarskog napada“, koji je, kako je rekao, pokazao da Moskva teži „agresiji i teroru“ umesto miru.

Napomenuo je da je do napada došlo tokom susreta predsednika SAD i Kine Donalda Trampa i Sija Đinpinga u Pekingu i pozvao je dvojicu lidera da izvrše pritisak na Rusiju.

„Siguran sam da dvojica predsednika imaju dovoljno uticaja na Moskvu da kažu Putinu da konačno okaonča rat“, rekao je.

Druge posledice napada na Kijev

Ukrajinske službe su izvestile i da su ostaci raketa i dronova padali po objektima i automobilima širom Kijeva.

Tako je u Obolonskom okrugu prestonice prijavljeno da su ostaci pali na trospratnu parking garažu i poslovni centar.

Pogođena je i 25-spratna nedovršena zgrada.

Tokom noćne uzbune, neki stanovnici Kijeva su spavali u metrou

U Dnjeprovskom okrugu, ostaci drona izazvali su požar na krovu petospratnice, piše BBC ruski servis.

Garaže i automobili su takođe bili plamenu.

U Golosejevskom okrugu, ostaci su pali na kolovoz i na zgradu poslovnog centra.

Ranije su kanali za praćenje izveštavali o poletanju ruskih strateških aviona Tu-95MS i Tu-160 sa ruskih aerodroma.

Posle ponoći, MiG-31K, koji može da nosi hipersoničnu aerobalističku raketu Kinžal, poleteo je po ko zna koji put za 24 sata.

Eksplozije su se čule i u Kremenčuku, u Poltavskoj oblasti.

Grad i okolinu su napale desetine dronova.

Oko jedan sat ujutru pojavili su se izveštaji o krstarećim raketama, koje su uglavnom letele u pravcu Kijeva.

(BBC News, 05.15.2026)