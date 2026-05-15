BBC vesti na srpskom

'Armagedon': Novi ruski napad na Kijev, više od 20 poginulih, među njima i dete

U najnovijem ruskom napadu na Kijev, najmanje 24 ljudi je poginulo, među kojima i dete, a blizu 50 ranjeno. Gađane su ukrajinske odbrambene industrije, vojni aerodromi, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane.

BBC News pre 38 minuta
napad na kijev 14. maja 2026.
MAXYM MARUSENKO/EPA/Shutterstock

Rusija je u dva dana zasula ukrajinsku prestonicu Kijev dronovima i raketama, ubivši najmanje 29 ljudi, među kojima ima i dece, saopštile su ukrajinske vlasti.

U noći između 14. i 15. maja, u novom velikom ruskom napadu uništena je stambena zgrada, kao i dan ranije.

Najmanje 24 ljudi je poginulo u novom napadu, među kojima je i troje dece, saopštile su ukrajinske spasilačke ekipe.

Ranjeno je 48, među njima su i deca, a strahuje se da ima zatrpanih ispod ruševina, čiji se ostaci i dalje uklanjaju.

Dan ranije, ruske snage su takođe poslale stotine dronova i raketa na Kijev, ubivši najmanje pet ljudi, među kojima i 12-godišnjakinju, i ranivši više od 40.

„Cela zgrada se tresla, bilo je strašno", izjavila je Irina Movčan za BBC koja se u Ukrajinu vratila posle dve godine izbeglištva.

„U početku je bilo tako tiho, i pomislila sam: 'Oh, možda je vreme da se vratim (zauvek)', sve je izgledalo tako mirno.

„Ali juče i danas je bio pravi 'Armagedon'", dodala je.

Napad, usmeren na objekte ukrajinske odbrambene industrije, vojne aerodrome i objekte za gorivo i transport, izvršen je oružjem dugog dometa, poput hipersoničnih raketa Kinžal, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U najnovijem napadu Rusija je lansirala više od 600 dronova i 56 raketa na Ukrajinu.

Zgradu je pogodila krstareća raketa vazduh-zemlja H-101, izjavio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Napadi su dodatno pojačani posle trodnevnog primirja povodom tradicionalne vojne parade u Moskvi kojom se obeležava Dan pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Moskva je i u noći između 13. i 14. maja lansirala dronove i rakete na Kijev, usled čega je stradalo najmanje petoro ljudi, a šteta je načinjena i na drugim stambenim zgradama, školi, veterinarskoj klinici i drugim infrastrukturnim objektima.

„Ovo svakako nisu postupci onih koji veruju da se rat završava", poručio je Zelenski, aludirajući na prethodnu izjavu šefa Kremlja Vladimira Putina.

„Važno je da naši partneri ne ćute o ovom napadu“, dodao je.

Zatrpani hol, ćebad i psi za spašavanje

Nekoliko ljudi u spasilačkim odelima ispred ruševina pogođene zgrade
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Glavna meta najnovijeg napada bili su zapadni region, potvrdila je ukrajinska vojska.

Spasilačke ekipe nastavljaju da čiste ruševine devetospratnice, prenosi Abdudžalil Abdurasulov, BBC-jev dopisnik iz Kijeva.

Ulazni hol zgrade je potpuno uništen, a radnici motornim testerama seku drveće kako bi se oslobodio pristup.

Lokalne vlasti i dobrovoljci postavili su šatore u neposrednoj blizini kako bi se pomoglo povređenima.

Neki stanovnici, umotani u ćebad, sede unutar šatora, i dalje u šoku.

Pomoć u izvlačenju zatrpanih pružaju i psi.

Šteta je prijavljena i u drugim okruzima, saopštio je Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva.

Stambena zgrada pogođena je i u Rovenskoj oblasti, usled čega je troje ljudi poginulo, a šestoro povređeno.

Prvi put posle dužeg vremena eksplozije su se čule i u Zakarpatskoj oblasti.

Ruski dron je iz Viničke oblasti, ušao u vazdušni prostor susedne Moldavije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Pogledajte fotografije iz Kijeva posle napada u noći između 14. i 15. maja

Dve oštećene zgrade i kranovi
Abdujalil Abdurasulov/BBC
Majka sa dvoje dece ostavlja cveće u parku za stradale
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Muškarac u crnom polaže cveće kod ruševina stambene zgrade
State Emergency Service Of Ukraine/Reuters
Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, položio je cveće žrtvama u najnovijem ruskom napadu na Kijev

'Teška noć' za Kijev

Žrtava je bilo i u prethodnom ruskom napadu na Kijev u noći između 13. i 14. maja.

Bila je ovo „teška noć za Kijev“, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Stradalo je najmanje pet ljudi, među kojima i 12-godišnjakinja.

Najmanje 44 ljudi je ranjeno, među kojima dvoje dece, rekao je gradonačelnik KIjeva Vitalij Kličko.

Od tog broja, više od 20 je u bolnici, među njima i dete, dodao je.

Noćna baražna paljba usledila je posle masovnog napada 13. maja, jednog od najvećih koje je Rusija izvela od početka invazije februara 2022. godine.

Samo u tom danu, Rusija je na Ukrajinu poslala skoro 900 dronova, a poginulo je najmanje šest ljudi širom zemlje.

Gradonačelnik Kličko, koji je bio na mestu pogođenog devetospratnog solitera, rekao je da je uništeno 18 stanova.

Napad je poremetio vodosnabdevanje grada, dodao je.

Pogledajte fotografije iz Kijeva posle ruksog napada 14. maja

napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock
posledice napada na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock
napad na kijev
State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS
napad na kijev
MYKOLA TYMCHENKO/EPA/Shutterstock
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock
Oštećena stambena zgrada u Darnickom okrugu u Kijevu
Reuters
Oštećena stambena zgrada u Darnickom okrugu u Kijevu
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter
napad na kijev
REUTERS/Thomas Peter

'Varvarski napad'

Pored Kijeva, pod vatrom su se 14. maja bili i regioni Kremenčuka, Bele Crkve, Harkova, Sumija i Odese, rekla je premijerka Sviridenko.

„Ukrajini je potrebna pomoć u jačanju protivvazdušne odbrane“, napisala je na društvenim mrežama.

„To je jedini način da spasemo naš narod i naše gradove.“

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je Putina zbog „varvarskog napada“, koji je, kako je rekao, pokazao da Moskva teži „agresiji i teroru“ umesto miru.

Napomenuo je da je do napada došlo tokom susreta predsednika SAD i Kine Donalda Trampa i Sija Đinpinga u Pekingu i pozvao je dvojicu lidera da izvrše pritisak na Rusiju.

„Siguran sam da dvojica predsednika imaju dovoljno uticaja na Moskvu da kažu Putinu da konačno okaonča rat“, rekao je.

Druge posledice napada na Kijev

Ukrajinske službe su izvestile i da su ostaci raketa i dronova padali po objektima i automobilima širom Kijeva.

Tako je u Obolonskom okrugu prestonice prijavljeno da su ostaci pali na trospratnu parking garažu i poslovni centar.

Pogođena je i 25-spratna nedovršena zgrada.

Tokom noćne uzbune, neki stanovnici Kijeva su spavali u metrou.
Reuters
Tokom noćne uzbune, neki stanovnici Kijeva su spavali u metrou

U Dnjeprovskom okrugu, ostaci drona izazvali su požar na krovu petospratnice, piše BBC ruski servis.

Garaže i automobili su takođe bili plamenu.

U Golosejevskom okrugu, ostaci su pali na kolovoz i na zgradu poslovnog centra.

Ranije su kanali za praćenje izveštavali o poletanju ruskih strateških aviona Tu-95MS i Tu-160 sa ruskih aerodroma.

Posle ponoći, MiG-31K, koji može da nosi hipersoničnu aerobalističku raketu Kinžal, poleteo je po ko zna koji put za 24 sata.

Eksplozije su se čule i u Kremenčuku, u Poltavskoj oblasti.

Grad i okolinu su napale desetine dronova.

Oko jedan sat ujutru pojavili su se izveštaji o krstarećim raketama, koje su uglavnom letele u pravcu Kijeva.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.15.2026)

BBC News
'Poslaću ti seme da zasadiš ruže': Si Đinping Trampu

'Poslaću ti seme da zasadiš ruže': Si Đinping Trampu

BBC News pre 2 sata
Bolton za BBC: Evropa nije podržala razmenu teritorija Srbije i Kosova

Bolton za BBC: Evropa nije podržala razmenu teritorija Srbije i Kosova

BBC News pre 1 sat
'Vrata Evrovizije otvorena za Kanadu': direktor takmičenja

'Vrata Evrovizije otvorena za Kanadu': direktor takmičenja

BBC News pre 1 sat
Letovanje 2026: Jesu li aranžmani skuplji ove godine

Letovanje 2026: Jesu li aranžmani skuplji ove godine

BBC News pre 3 sata
Iranska 'flota komaraca': Skup čamaca muči Ameriku u Ormuskom moreuzu

Iranska 'flota komaraca': Skup čamaca muči Ameriku u Ormuskom moreuzu

BBC News pre 4 sati
BBC News

Povezane vesti »

Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Beta pre 1 sat
Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Serbian News Media pre 1 sat
Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Radio sto plus pre 43 minuta
‘Armagedon’: Novi ruski napad na Kijev, više od 20 poginulih, među njima i dete

‘Armagedon’: Novi ruski napad na Kijev, više od 20 poginulih, među njima i dete

Danas pre 28 minuta
‘Armagedon’: Novi ruski napad na Kijev, više od 20 poginulih, među njima i dete

‘Armagedon’: Novi ruski napad na Kijev, više od 20 poginulih, među njima i dete

Južne vesti pre 28 minuta
Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj ubijenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

N1 Info pre 1 sat
Ukrajinske vlasti: Rusija napala Ukrajinu sa šest raketa i 141 dronom

Ukrajinske vlasti: Rusija napala Ukrajinu sa šest raketa i 141 dronom

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaAerodromRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Savet Evrope usvojio političku deklaraciju o migracijama

Savet Evrope usvojio političku deklaraciju o migracijama

N1 Info pre 8 minuta
Šta je Tukididova zamka? Si Đinping je pomenuo na sastanku s Trampom, a ta izjava vezuje se za rat

Šta je Tukididova zamka? Si Đinping je pomenuo na sastanku s Trampom, a ta izjava vezuje se za rat

Blic pre 3 minuta
Lavrov: Na Aljasci postignuti dogovori o osnovnim principima ukrajinskog rešenja; Moskva i Kijev razmenili zarobljenike i tela…

Lavrov: Na Aljasci postignuti dogovori o osnovnim principima ukrajinskog rešenja; Moskva i Kijev razmenili zarobljenike i tela poginulih vojnika

RTS pre 8 minuta
Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cenu; Netanjahu: Režim u Iranu slabiji nego ikada pre

Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cenu; Netanjahu: Režim u Iranu slabiji nego ikada pre

RTS pre 8 minuta
Jeep i Peugeot kreću u novu eru iz Kine: Stelantis i Dongfeng ulaze u milijarde težak biznis

Jeep i Peugeot kreću u novu eru iz Kine: Stelantis i Dongfeng ulaze u milijarde težak biznis

Dnevnik pre 3 minuta