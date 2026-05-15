'Poslaću ti seme da zasadiš ruže': Si Đinping Trampu

BBC News pre 1 sat

Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS 'Ne ugošćujemo mnogo državnika ovde, bio je Putin', odgovorio je kineski predsednik šefu Bele kuće dok su bili u impresivnom vrtu u Pekingu

Dvodnevni razgovori kineskog i američkog predsednika, Sija Đinpinga i Donalda Trampa u Pekingu, možda su otvorili vrata novoj eri odnosa dve svetske supersile.

Na kraju turneje američkog predsednika, Si je rekao da su postigli „novi bilateralni odnos“ i obećao da je će Trampu poslati seme kineskih ruža kojima se šef Bele kuče divio tokom šetnje u Džongnanhaju, vrtu u Pekingu.

„Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali", rekao je Si Đinping na završetku dvodnevne posete Trampa Pekingu.

Tramp je rekao da su trgovinski pregovori prošli „bolje nego prošli put“ i da su poslovni lideri, koji su došli sa njim u Peking, bili tamo da „sklapaju dogovore“ i „vrate radna mesta“.

Rekao je i da imaju slične stavove o Iranu.

Neposredno pre nego što su dvojica predsednika prošetali impresivnim vrtom, Foks njuz je emitovao intervju sa Trampom, u kojem je rekao da je Si obećao da neće snabdevati Iran vojnom opremom.

„Ali istovremeno, rekao je da od Irana kupuju mnogo nafte i da bi želeli da nastave“, dodao je američki predsednik.

U istom intervjuu, Tramp je rekao i da je Kina pristala da kupi američku naftu i 200 Boingovih aviona.

Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

Kineski predsednik je Trampovu posetu nazvao „istorijskom i značajnom“ i rekao da su uspostavili „novu poziciju za konstruktivni strateški i stabilan odnos“ dve zemlje.

„Predsednik Tramp se nada da će Ameriku ponovo učiniti velikom, a ja sam posvećen vođenju kineskog naroda ka ostvarivanju velikog podmlađivanja kineske nacije“, rekao je u obraćanju.

Tramp je rekao da je poseta bila „veoma uspešna i nezaboravna“.

Sija je nazvao „mojim starim prijateljem“.

„Imam veliko poštovanje prema njemu", dodao je.

Tramp je pomenuo i da će Si Đinping uzvratiti posetu i doći u SAD 24. septembra.

„Kao i što su trgovinski odnosi recipročni, tako će i poseta biti recipročna.

„Nadam se da ćete i vi otići (iz SAD) veoma impresionirani, kao što sam ja veoma impresioniran Kinom“, rekao je Tramp Siju.

„Spreman sam da održim iskrenu i dubinsku komunikaciju sa predsednikom Sijem Đinpingom i radujem se što ću ga ugostiti u Vašingtonu“, dodao je američki presednik.

'Ko je još bio ovde?', upitao Tramp Sija

Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

U dva dana, Si je Trampu ukazao veliku čast.

Najpre mu je pokazao Nebeski hram, jedno od najvažnijih mesta bogate istorije i kulture KIne, a Tramo je tek drugi američki predsednik koji ga je video uživo, posle Džeralda Forda 1975. godine.

Drugog dana posete, dvojica predsednika prošetali su baštom kojom se Kina ponosi.

„Mogu li da pitam predsednika: da li i druge državnike, predsednike ili premijere, dovodi ovde?“ upitao je Tramp, dok su on i Si stajali uz njihove prevodioce u Žonganhaju.

„Vrlo malo njih“, odgovorio je Si.

„Obično ne održavamo diplomatske događaje ovde. Čak i pošto smo počeli da ih organizujemo, to je i dalje izuzetno retko“, dodao je kineski predsednik.

„Na primer, bio je Putin ovde“, dodao je Si.

Ruski predsednik je posetio Žonganhaj nekoliko puta tokom prethodnih poseta Kini."

„Dobro. Sviđa mi se to“, rekao je Tramp.

Dok su ćaskali, Tramp je u jednom trenutku zastao i prokomentarisao: „Ovo su najlepše ruže koje sam video u životu“.

A kada su krenuli na čaj, čulo se kako mu Si kaže da će mu pokloniti seme ruže da ih posadi u dvorištu Bele kuće.

Pogledajte video: Jastog, pekinška patka i tiramisu - svečana večera za Trampa u Pekingu

Tajvan

Izveštava: Surandžana Tevari, dopisnica iz Azije

Jedna od najjasnijih promena koje proizilaze iz susreta Sija i Trampa jeste koliko direktno Peking sada povezuje Tajvan sa širim ekonomskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom prošlogodišnjih trgovinskih pregovora, Tajvan je uglavnom tretiran kao jedno od nekoliko područja trvenja - posebno oko poluprovodnika, trgovinskih veza SAD i Tajvana i prodaje američkog oružja autonomnom ostrvu na koju Kina polaže pravo.

Ali poruke iz Pekinga sugerišu da način na koji SAD pristupaju Tajvanu postaje sve više preduslov za dugoročnu ekonomsku stabilnost u odnosima Kine i Amerike.

Prema kineskim državnim medijima, Si Đinping je rekao da su se SAD i Kina saglasile oko „novog pozicioniranja“ za odnose izgrađene oko „konstruktivne strateške stabilnosti“.

Ali je zatim upozorio da Tajvan ostaje „najvažnije pitanje“ u odnosima SAD i Kine, dodajući da bi pogrešno postupanje po tom pitanju moglo da dovede veze Pekinga i Vašingtona u „veoma opasnu situaciju“.

REUTERS/Evan Vucci/Pool

Tajvan je uvek bio crvena linija za Peking, ali izgleda da postaje sve više sredstvo za pregovaranje koje bi moglo da oblikuje trgovinu, tehnologiju i uopšte odnose Vašingtona i Pekinga.

Si je rekao da je nezavisnost Tajvana „suštinski nespojiva“ sa mirom u Tajvanskom moreuzu.

U reagovanju, Ministarstvo spoljnih poslova Tajvana saopštilo je da je „Peking jedini rizik za regionalni mir i stabilnost“.

Nastavićemo da sarađujemo sa SAD i drugim zemljama kako bi se osigurala regionalna bezbednost i prosperitet, poručuju sa Tajvana.

Pogledajte video: Zašto je Tajvan jednako važan i za Kinu i za SAD

https://www.youtube.com/watch?v=TvIStw4Ifn0

'Peking je sada druga svetska prestonica'

Izveštava: Lora Biker, dopisnica iz Pekinga

Si Đinping je već nekoliko puta postavio crveni tepih za svetske lidere željne da sklope trgovinski sporazum sa Kinom, među kojima su glavni saveznici SAD, poput Velike Britanije, Kanade i Nemačke.

Kineski lider je željan da se predstavi kao stabilan, svetski lider, za razliku od nepredvidivog američkog predsednika.

„Svedoci smo istorijske promene“, kaže Džon Deluri, viši saradnik Centra za odnose SAD i Kine pri Azijskom društvu.

„Oklevam da pridajem previše značaja konkretno ovom susretu, ali je neumoljiv uspon Kine na mesto sa kojeg se legitimno pozicionira kao rival Americi.

„To se sada dešava pred našim očima. Peking je sada druga svetska prestonica.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.15.2026)