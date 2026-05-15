Poznati svi finalisti Evrovizije, pesme u senci politike zbog bojkota Izraela

BBC News pre 25 minuta

Reuters Predstavnici Danske izborili su se za plasman u finale

Deset pesama druge polufinalne večeri ide u finale Evrovizije.

Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka osvojile su najveći broj glasova i nastavljaju takmičenje za najbolju pesmu.

Za plasman u veliko finale borilo se 15 zemalja, deset nabrojanih je izabrano glasovima žirija i publike, a oni će se pridružiti zemljama koje su pobedile u prvom polufinalu, samo dva dana ranije.

Za publiku na prostoru bivše Jugoslavije najvažnije je da su među njima Srbija i Hrvatska.

Niški rok bend Lavina sa pesmom „Kraj mene" i zagrebačka etno pop grupa Lelek koja je otpevala „Andromedu" nastupaju u finalu, a Crna Gora je, nažalost, ispala.

Publika na Balkanu će tako imati domaće favorite 16. maja, mada ni stanovnici Srbije, ni stanovnici Hrvatske, prema pravilima, neće moći da glasaju za njihovog predstavnika (ali zato dijaspora može).

Plasman u finale prve večeri obezbedili su i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Litvanija i Poljska.

Uz Crnu Goru, bez plasmana su ostali Estonija, Gruzija, San Marino i Portugal.

Bilo je to razočaranje za legendarnog pevača, Engleza Boja Džordža.

Britanska zvezda, pevač grupe Culture Club, pojavio se kao gostujući izvođač u ekipi San Marina, ali su glasovi publike i žirija bili neumoljivi - ispadate.

Međutim, predstavnia Kipra, koja je takođe publici poznata iz potpuno drugog sveta - rijalitija „Ostrvo ljubavi“ - plasirala se u finale.

Antigoni Bakston, koja se pojavila u osmoj sezoni rijaliti programa 2022. godine, predstavljaće Kipar sa pesmom „ Jalla ".

„Ostrvo ljubavi je bio sjajan trenutak jer mi je pružilo priliku da se predstavim mnogim ljudima i sada sam tu gde sam oduvek želela da budem“, rekla je pred drugo polufinale.

Deset najboljih izvođača iz svakog polufinala pridružuje se zemljama koje su automatski u finalu, a to su: Austrija, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija.

Iz ove grupe „pet velikih" nedostaje Španija, jedna od zemalja utemeljivača takmičenja i jedna od najvećih finansijskih pokrovitelja Evrovizije, koja bojkotuje zbog učešća Izraela.

Austrija ima mesto u finalu kao domaćin pošto je njen pevač Džej Džej pobedio na takmičenju 2025. s operskom baladom Wasted Love .

EPA Niška Lavina prve polufinalne večeri u Beču

EPA Jonas Lou iz Norveške

PA Delta Gudrem iz Australije

EPA

Jubilarno, 70. izdanje Izbora za Pesmu Evrovizije održava se u senci politike.

Pet zemalja ne učestvuje u manifestaciji jer nisu uspeli apeli za zabranu Izraela zbog rata u Gazi.

Finale je u subotu, 16. maja.

Ako ste početnik, odnosno ne znate baš ništa o Evroviziji, preporučujemo vam tekst iz BBC arhive.

Vodič kroz svih 35 pesama učesnica pročitajte OVDE.

I zvižduci i podrška Izraelcu

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/Shutterstock Izraelski pevač Noam Betan slavi prolazak u finale 70. Evrovizije

Prve polufinalne veečeri, Izrael se plasirao u finale Pesme Evrovizije sa baladom „Mišel" ( Michelle ) 28-godišnjeg pevača Noama Betana.

Kada je izašao na binu susreo se i sa zvužducima i podrškom.

Iz publike su se čuli antiizraelski slogani, dok su drugi skandirali njegovo ime u znak podrške.

Pre početka nastupa, pevač je za Džerulazem post (Jerusalem Post ) rekao da je odlučan da se koncentriše na muziku i da sve kritike svede na „čujem nešto u pozadini“.

Negativna reagovanja na Betanov nastup jasno su se čuli u televizijskom prenosu.

Uoči takmičenja, austrijski emiter ORF saopštio je da u prenosu neće cenzurisati proteste ili negativne reakcije na bilo kog od takmičara.

U saopštenju posle taimičenja, ORF i Evropska radiodifuzna agencija (EBU), organizator Evrovizije, rekli su da su gledaoci, koji su uzvikivali antiizraelske slogane, bili „blizu mikrofona“ i „glasno izražavali stavove“.

„Kasnije ih je obezbeđenje udaljilo jer su nastavili da uznemiravaju publiku“, navodi se u saopštenju.

„Obezbeđenje je udaljilo iz dvorane još troje ljudi zbog nepristojnog ponašanja", dodaje se.

EPA Hrvatski bend Lelek nastavlja takmičenje u subotu

EPA Predstavnice Crne Gore nisu uspele da uđu u finale

EPA Portugalski predstavnici Bandido do Cante takođe nisu uspeli da se plasiraju u finale

EPA Grčki predstavnik Akijlas

EPA Sal Da Vinči iz Italije nastavlja u finale

Bojkot zbog Izraela

Napetosti oko učešća Izraela na Evroviziji su porasle poslednjih godina zbog rata u Pojasu Gaze.

Takmičenje se suočilo sa najvećim bojkotom u 70-godišnjoj istoriji.

Dok 35 zemalja učestvuje na takmičenju 2026. godine, emiteri iz Španije, Irske, Holandije, Islanda i Slovenije su se povukli.

Švajcarski pevač Nemo, pobednik Evrovizije iz 2024. godine, vratio je trofej u znak protesta zbog učešća Izraela.

Tokom prošlogodišnjeg finala Evrovizije u Švajcarskoj, dvoje ljudi je pokušalo da upadne na binu i baci farbu na izraelsku predstavnicu Juval Rafael.

Zaustavili su ih članovi tima, a kasnije su uhapšeni.

Više zemalja je takođe izrazilo zabrinutost nakon što je Rafael osvojila prvo mesto u glasanju publike 2025. godine.

Na kraju je, pošto su dodati glasovi žirija, bila drugoplasirana iza austrijkog pevača Džeja Džeja.

Prema nekim tvrdnjama, izraelska vlada uključila se u glasanje, plativši reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da daju podršku njenom predstavniku.

Evrovizija, koja za sebe kaže da je nepolitička manifestacija, opirala se pozivima da se Izrael isključi iz ovogodišnjeg takmičenja.

Međutim, promenila je pravila glasanja za takmičenje 2026. godine kako bi ograničila uticaj vlada država na rezultate.

Izrael je saopštio da je odluka da mu se dozvoli učešće bila „pobeda“ nad kritičarima koji su pokušali da ga ućutkaju i šire mržnju.

Kako se glasa?

U finalu, svaka zemlja učesnica dobija dve grupe ocena: jednu od žirija muzičkih stručnjaka, drugu od publike.

Za takmičenje 2026, publika će imati najviše 10 glasova - umesto 20 - koje mogu dati telefonom, SMS-om ili putem zvanične aplikacije Evrovizije.

Gledaoci mogu da glasaju za onoliko različitih izvođača koliko žele, ali ne mogu za svoju zemlju.

Maksimalan broj glasova za neku pesmu je 12.

Druga dobija 10, a ostale se boduju od osam do jednog poena.

Jubilarna Evrovizija u senci bojkota protiv Izraela

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.15.2026)