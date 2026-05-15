Aragči: Otvoren Ormuski moreuz za zemlje koje ne ratuju

Beta pre 5 minuta

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je danas izjavio da svi brodovi zemalja koje nisu u ratu s Iranom, mogu da plove kroz Ormuski moreuz.

Ministar je tvrdio da Ormuski moreuz, između Ztaliva i Indijskog okeana "nije zatvoren", već se

"ograničenje (plovidbe) odnosi samo na naše neprijatelje, a ne na prijateljske zemlje".

Aragči je objasnio dodao da brodovi iz "prijateljskih zemalja" i drugih treba da samo koordinišu prolazak sa iranskim vojnim snagama.

Aragči je rekao da "ne postoji vojno rešenje" za rat sa SAD za koje je rekao da su već dvaput "testirale" ratnu opciju i ocenio da je to bilo bez uspeha, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

"SAD treba da shvate tu realnost", rekao je Aragči i konstatovao da su "glavni problem kontradiktorne poruke Vašingtona kroz izjave, intervjue i stavove".

Aragči je rekao da je "jedino rešenje potpuni kraj tog agresivnog rata", i da će posle toga Teheran garantovati bezbednu plovidbu svoh brodoka kroz Ormuz.

Američko-izraelski napadi iz vazduha na Iran su počeli 28. februara, a od 8. aprila je na snazi primirje.

(Beta, 15.05.2026)