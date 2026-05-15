Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Beta pre 31 minuta

 Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković izjavio je da je Aleksandar Šapić "najgori gradonačelnik u istoriji Beograda", dodajući da Šapić nema "kapacitet" za gradonačelnika.

"Taj koruptivni sistem u koji se uklopio, a koji su nažalost Beograđani nakon njegovog rada kao predsednika opštine Novi Beograd prihvatili, pokazalo se na kraju da je zaista katastrofalan i poguban po Beograd", rekao je Bošković u podkastu "U centar" koji vodi narodni poslanik Stefan Janjić, saopštila je danas stranka SRCE.

Bošković je dodao da Beograd liči na "kasabu", te da u prestonici koja će biti domaćin EXPO postoje naselja bez kanalizacije i gradske rasvete.

On je istakao da je neverovatno koliko Šapić ne oseća Beograd, "kao da ga mrzi ili ima neke komplekse iz detinjstva".

"Ne znam ko mu je šta uradio, ali odluke koje donosi su jednostavno rečeno katastrofalne – od saobraćaja, infrastrukture, da ne pominjemo Pionirski park, prevoz. Propaganda tipa: penzioneri imaju besplatno kupanje ili besplatan prevoz nije smisao života s obzirom na uslove u kojima živite", istakao je Bošković.

Dodao je da "gradonačelnika Šapića ne možete da sretnete, a da on ne doživi gomilu psovki".

"Ne možete svima udovoljiti, ali da vi nemate hrabrosti da prošetate gradom bez obezbeđenja, da sednete u kafić, da vam se jave, da vam kažu: 'Gospodine gradonačelniče, ja imam problem', a da on pored sebe ima sekretara i kaže 'Zapiši ovo, molim vas javite se sutra'. To je nešto što Beograđani žele da vide", naveo je Bošković.

Dodao je da Beograđani žele da vide čoveka "koji se dokazao u nečemu", za šta je Šapić imao uslove.

"Dokazao se u sportu, ali je prokockao vrhunsku sportsku karijeru iz prostog razloga što ga više interesuju Barselona i Trst nego što ga interesuje Beograd.. Imate apsurd da meni taksista u Barseloni kaže: 'Vaš gradonačelnik živi tu u jednom od najskupljih kvartova'", rekao je Bošković.

(Beta, 15.05.2026)

Povezane vesti »

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Serbian News Media pre 31 minuta
Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Radio sto plus pre 11 minuta
Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

N1 Info pre 1 sat
Bošković: „Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda“ (VIDEO)

Bošković: „Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda“ (VIDEO)

Serbian News Media pre 51 minuta
Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Nedeljnik pre 1 sat
"Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda"

"Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda"

Nova pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Šapić

Politika, najnovije vesti »

Lavrov: Na Aljasci postignuti dogovori o osnovnim principima ukrajinskog rešenja

Lavrov: Na Aljasci postignuti dogovori o osnovnim principima ukrajinskog rešenja

Insajder pre 6 minuta
Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Beta pre 31 minuta
Srpski kokus u Kongresu SAD jači za dva nova člana

Srpski kokus u Kongresu SAD jači za dva nova člana

Blic pre 31 minuta
Sin Ratka Mladića o njegovom zdravstvenom stanju: "Katastrofa, vezan je za krevet i umire"

Sin Ratka Mladića o njegovom zdravstvenom stanju: "Katastrofa, vezan je za krevet i umire"

Blic pre 16 minuta
Može li Kušner da tuži Srbiju za 50 miliona evra zbog Generalštaba

Može li Kušner da tuži Srbiju za 50 miliona evra zbog Generalštaba

Vreme pre 11 minuta