Bošković (SRCE): Šapić je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković izjavio je da je Aleksandar Šapić "najgori gradonačelnik u istoriji Beograda", dodajući da Šapić nema "kapacitet" za gradonačelnika.

"Taj koruptivni sistem u koji se uklopio, a koji su nažalost Beograđani nakon njegovog rada kao predsednika opštine Novi Beograd prihvatili, pokazalo se na kraju da je zaista katastrofalan i poguban po Beograd", rekao je Bošković u podkastu "U centar" koji vodi narodni poslanik Stefan Janjić, saopštila je danas stranka SRCE.

Bošković je dodao da Beograd liči na "kasabu", te da u prestonici koja će biti domaćin EXPO postoje naselja bez kanalizacije i gradske rasvete.

On je istakao da je neverovatno koliko Šapić ne oseća Beograd, "kao da ga mrzi ili ima neke komplekse iz detinjstva".

"Ne znam ko mu je šta uradio, ali odluke koje donosi su jednostavno rečeno katastrofalne – od saobraćaja, infrastrukture, da ne pominjemo Pionirski park, prevoz. Propaganda tipa: penzioneri imaju besplatno kupanje ili besplatan prevoz nije smisao života s obzirom na uslove u kojima živite", istakao je Bošković.

Dodao je da "gradonačelnika Šapića ne možete da sretnete, a da on ne doživi gomilu psovki".

"Ne možete svima udovoljiti, ali da vi nemate hrabrosti da prošetate gradom bez obezbeđenja, da sednete u kafić, da vam se jave, da vam kažu: 'Gospodine gradonačelniče, ja imam problem', a da on pored sebe ima sekretara i kaže 'Zapiši ovo, molim vas javite se sutra'. To je nešto što Beograđani žele da vide", naveo je Bošković.

Dodao je da Beograđani žele da vide čoveka "koji se dokazao u nečemu", za šta je Šapić imao uslove.

"Dokazao se u sportu, ali je prokockao vrhunsku sportsku karijeru iz prostog razloga što ga više interesuju Barselona i Trst nego što ga interesuje Beograd.. Imate apsurd da meni taksista u Barseloni kaže: 'Vaš gradonačelnik živi tu u jednom od najskupljih kvartova'", rekao je Bošković.