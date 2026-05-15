MSP Srbije: Napadi Crne Gore na predsednika Srbije udarac za međudržavne odnose

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas je optužilo crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova da "bez ikakvog stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsednika Srbije, zadajući nepotreban udarac međudržavnim odnosima".

MSP Srbije se oglasilo povodom reakcije MSP Crne Gore na jučerašnju najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da neće prisustvovati proslavi 20. godišnjice obnove crnogrske nezavisnosti jer bi "pljunuo sebi i svom narodu u lice" ako bi učestvovao na "glamuroznoj proslavi otcepljenja".

Crnogorsko Ministarstvo jutros je ocenilo da Vučić nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, dodajući da je "neprihvatljivo i politički neodgovorno da jubilej obnove crnogorske nezavisnosti pokušava da se predstavi kao čin usmeren protiv Srbije ili srpskog naroda".

MSP Srbije u saopštenju navodi da "predsednik Vučić, koristeći svoje neotuđivo pravo da iznese sopstveno mišljenje ni jednu ružnu reč nije uputio na račun ili u vezi sa Crnom Gorom" već je "izneo sasvim legitiman i ni po čemu uvredljiv stav, da ne želi da slavi razdvajanje dve bliske i bratske države".

"Sa žaljenjem konstatujemo da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i dalje pribegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa i međusobnom poštovanju dve međusobno priznate, suverene države", navodi se u saopštenju iz Beograda.

Podseća se da je Srbija 2006, posle referenduma u Crnoj Gori, bez ikakvog odlaganja i u potpunosti priznala nezavisnost Crne Gore i uspostavila diplomatske odnose čime je "jasno pokazala da poštuje i da ne dovodi u pitanje njen suverenitet, teritorijalni integritet niti evropski put".

Dodaje se da to ne znači da "Srbija treba da ćuti pred pokušajima da se istorijska istina i činjenice izbrišu ili relativizuju".

"I Crna Gora i Srbija bile su članice državne zajednice, ali su vekovima pre toga bile deo iste države, dobrim delom i istog naroda i iste sudbine. Predsednik Aleksandar Vučić nije osporavao crnogorsku nezavisnost , naprotiv, više puta je ponovio da Srbija Crnu Goru doživljava kao bratsku i prijateljsku državu. Ono što je istakao jeste da se nezavisnost Crne Gore ne može i ne sme koristiti kao izgovor za negiranje srpskog identiteta, kulture, jezika i vere velikog broja građana Crne Gore, niti za podsticanje podela u crnogorskom društvu", navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da je "neprihvatljivo i politički neodgovorno" da se svaka konstatacija o zajedničkoj istoriji ili izražavanje brige za položaj Srba u Crnoj Gori predstavlja kao "revizionizam, patronat ili uvreda.

"Crna Gora svoju nezavisnost slavi i ima na to puno pravo. Ali to slavlje ne sme da se pretvori u kampanju protiv Srbije i srpskog naroda, niti u pokušaj da se iz istorije izbriše sve što nas spaja", ističe se.

U saopštenju se navodi da "Srbija ostaje čvrsto posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa sa Crnom Gorom, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i nemešanju u unutrašnje stvari", ali i ističe da se "takvi odnosi ne mogu se graditi na selektivnom čitanju istorije, negiranju identiteta jednog naroda u drugoj državi niti na retorici koja podstiče konfrontaciju umesto saradnje".

"Jubilej obnove crnogorske nezavisnosti je prilika da se obe naše države okrenu budućnosti - evropskoj, prosperitetnoj i zajedničkoj, u kojoj će Srbi i Crnogorci živeti kao braća, a ne kao stranci. Srbija je za to spremna. Očekujemo da i Crna Gora pokaže istu spremnost", zaključuje se u saopštenju.

MSP Crne Gore: Vučić nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je danas da je neprihvatljivo i politički neodgovorno da jubilej obnove crnogorske nezavisnosti pokušava da se predstavi kao čin usmeren protiv Srbije ili srpskog naroda.

Povodom jučerašnje izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi "pljunuo sebi i svom narodu u lice" ako bi učestvovao na "glamuroznoj proslavi otcepljenja" Crne Gore od Srbije, crnogorsko Ministarstvo je saopštilo da Vučić nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima.

"Sa žaljenjem konstatujemo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obeležavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima i međusobnom poštovanju dve međunarodno priznate države" navodi se u saopštenju MSP objavljenom na platformi Iks.

Podseća se da je "Crna Gora 21. maja 2006. slobodnom voljom svojih građana, na demokratskom referendumu, obnovila svoju nezavisnost u punom skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbije i Crne Gore, pravilima međunarodnog prava i standardima Evropske unije".

Dodaje se i da su Crna Gora i Srbija bile ravnopravne članice državne zajednice nastale nakon raspada bivše SFRJ i da je obnovom svoje nezavisnosti Crna Gora omogućila i Srbiji da nastavi svoj državno-pravni kontinuitet kao samostalna država.

Crna Gora svoju nezavisnost ne slavi protiv bilo koga - već u čast slobodno izražene volje svojih građana, svoje istorijske, državne i identitetske posebnosti, kao i prava svakog naroda da demokratski odlučuje o svojoj budućnosti, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da Crna Gora ostaje dosledno posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa sa Srbijom, zasnovanih na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, uz upozorenje da se takvi odnosi ne mogu graditi kroz uvredljive kvalifikacije, istorijski revizionizam i retoriku političkog patronata prema Crnoj Gori.

"Jubilej obnove nezavisnosti biće obeležen dostojanstveno, ponosno i evropski - sa jasnom svešću da je odluka građana Crne Gore iz 2006. godine bila istorijski ispravna i strateški potvrđena današnjim demokratskim i evropskim putem države. Uprkos pokušajima osporavanja, ne postoji izjava koja može umanjiti značaj obnovljene crnogorske nezavisnosti niti oslabiti odlučnost Crne Gore da, kao suverena i evropska država, samostalno određuje svoju budućnost", zaključuje se u saopštenju.

(Beta, 15.05.2026)