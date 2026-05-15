SRCE: Načelnik beogradske policije saučestvuje u zločinima dok građane obmanjuje o bezbednosti

Beta pre 52 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da optužbe protiv načelnika beogradske policije Veselina Milića za neprijavljivanje krivičnog dela, predstavljaju sliku "otete države" u kojoj prvi policajac Beograda "direktno saučestvuje u zločinima dok građane obmanjuje pričama o bezbednosti".Kako je navedeno u saopštenju, ta stranka je upozoravala da su Bezbednosno-informativna agencija (BIA) i tužilaštvo pretvorene u, kako su ocenili, "privatni servis predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegve organizovane kriminalne grupe".

"Činjenica da je nalog za hapšenje potpisalo Više javno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, još jedan stub istog režima, ne ukazuje na iznenadno buđenje pravne države, već na unutrašnji rat klanova unutar Vučićevog režima. Milić je deceniju bio simbol nedodirljivosti - reživeo je Savamalu, prisluškivanje tadašnjeg ombdusmana i sramotno mahanje spiskom dece iz 'Ribnikara'. Kada lojalisti počnu međusobno da se hapse i ucenjuju, to je znak da sistem više ne može da se održava na lažima", navedeno je u saopštenju.

Dodali su da je neophodna puna odgovornost Milića i "njegovih političkih nalogodavaca" koji su mu omogućili da, kako je ocenjeno, od Beograda napravi "poligon za obračune klanova pod zaštitom države".

Načelnik beogradske policije Veselin Milić uhapšen je ranije danas zbog sumnje da je izvršio krivična dela "neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca" i "pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela".

On je prethodno saslušan u okviru istrage o nestanku A.N. u šta su, po navodima medija, bili uključeni policajci koji su obezbeđivali Milića.

(Beta, 15.05.2026)

Povezane vesti »

Pogledajte kako je Veselin Milić priveden na saslušanje: Evo za šta se sve sumnjiči (video)

Pogledajte kako je Veselin Milić priveden na saslušanje: Evo za šta se sve sumnjiči (video)

Mondo pre 7 minuta
Od Kekinog čoveka i dalje ni traga: Njegov crni blindirani BMW i dalje stoji na ulazu u restoran

Od Kekinog čoveka i dalje ni traga: Njegov crni blindirani BMW i dalje stoji na ulazu u restoran

Mondo pre 12 minuta
Ovako je bivši načelnik beogradske policije priveden na saslušanje: Veselin Milić u tužilaštvu, evo za šta se sumnjiči (video)…

Ovako je bivši načelnik beogradske policije priveden na saslušanje: Veselin Milić u tužilaštvu, evo za šta se sumnjiči (video)

Kurir pre 12 minuta
Opozicija traži hitne ostavke u policiji i ministarstvu

Opozicija traži hitne ostavke u policiji i ministarstvu

N1 Info pre 42 minuta
Bivši inspektor UKP: Milić morao o sastanku da obavesti Vasiljevića, koji treba da odgovori - da li je znao za susret s…

Bivši inspektor UKP: Milić morao o sastanku da obavesti Vasiljevića, koji treba da odgovori - da li je znao za susret s kriminalcima

N1 Info pre 37 minuta
ZLF: Uhapsiti ministra i direktora policije, ceo državni vrh u vezi s organizovanim kriminalom

ZLF: Uhapsiti ministra i direktora policije, ceo državni vrh u vezi s organizovanim kriminalom

Beta pre 42 minuta
NPS traži smenu direktora policije i ministra Dačića posle hapšenja šefa beogradske policije

NPS traži smenu direktora policije i ministra Dačića posle hapšenja šefa beogradske policije

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoBIA

Politika, najnovije vesti »

Kurti opet provocira: Ponovio tri uslova za nastavak dijaloga ispred Marte Kos

Kurti opet provocira: Ponovio tri uslova za nastavak dijaloga ispred Marte Kos

Blic pre 12 minuta
Jelena Milošević optužila upravnika prokupačkog zatvora zbog bekstva zatvorenika

Jelena Milošević optužila upravnika prokupačkog zatvora zbog bekstva zatvorenika

Serbian News Media pre 7 minuta
Od Kekinog čoveka i dalje ni traga: Njegov crni blindirani BMW i dalje stoji na ulazu u restoran

Od Kekinog čoveka i dalje ni traga: Njegov crni blindirani BMW i dalje stoji na ulazu u restoran

Mondo pre 12 minuta
Pogledajte kako je Veselin Milić priveden na saslušanje: Evo za šta se sve sumnjiči (video)

Pogledajte kako je Veselin Milić priveden na saslušanje: Evo za šta se sve sumnjiči (video)

Mondo pre 7 minuta
Milošević: Rasulo u prokupačkom zatvoru, upravnik direktno odgovoran – traži njegovu smenu

Milošević: Rasulo u prokupačkom zatvoru, upravnik direktno odgovoran – traži njegovu smenu

Rešetka pre 2 minuta