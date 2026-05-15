SRCE: Načelnik beogradske policije saučestvuje u zločinima dok građane obmanjuje o bezbednosti

Kako je navedeno u saopštenju, ta stranka je upozoravala da su Bezbednosno-informativna agencija (BIA) i tužilaštvo pretvorene u, kako su ocenili, "privatni servis predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegve organizovane kriminalne grupe".

"Činjenica da je nalog za hapšenje potpisalo Više javno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, još jedan stub istog režima, ne ukazuje na iznenadno buđenje pravne države, već na unutrašnji rat klanova unutar Vučićevog režima. Milić je deceniju bio simbol nedodirljivosti - reživeo je Savamalu, prisluškivanje tadašnjeg ombdusmana i sramotno mahanje spiskom dece iz 'Ribnikara'. Kada lojalisti počnu međusobno da se hapse i ucenjuju, to je znak da sistem više ne može da se održava na lažima", navedeno je u saopštenju.

Dodali su da je neophodna puna odgovornost Milića i "njegovih političkih nalogodavaca" koji su mu omogućili da, kako je ocenjeno, od Beograda napravi "poligon za obračune klanova pod zaštitom države".

Načelnik beogradske policije Veselin Milić uhapšen je ranije danas zbog sumnje da je izvršio krivična dela "neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca" i "pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela".

On je prethodno saslušan u okviru istrage o nestanku A.N. u šta su, po navodima medija, bili uključeni policajci koji su obezbeđivali Milića.