Zelenski najavio odgovor na težak ruski napad na Kijev

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas izjavio da je naložio Vojsci da pripremi "razne moguće scenarije odgovora" na veliki ruski napad sa 1.500 dronova i raketa na Kijev, jedan od najtežih tokom rata, u kojem je u sredu i četvrtak poginulo najmanje 24 ljudi, a 48 je ranjeno.

"Pripremamo mere koje mogu intenzivirati naš zajednički odgovor: sankcije moraju biti bolnije za Rusiju", rekao je Zelenski na Telegramu, pozivajući zapadne saveznike da spreče Moskvu da zaobiđe sankcije.

Ukrajinski predsednik je rekao, pozivajući se na preliminarni izveštaj, da je raketa H-101 koja je pogodila zgradu u Kijevu proizvedena u drugom kvartalu ove godine, te je procenio da Rusija, uprkos zapadnim sankcijama, i dalje uspeva da uveze komponente, resurse i opremu za proizvodnju raketa.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiga je tražio sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog "ubistava ukrajinskih civila i napada na humanitarno osoblje koje je počinila Rusija".

"Takav obim ruskog terora zahteva snažan međunarodni odgovor i pozivam sve države da reaguju", napisao je Sibiga na društvenim mrežama.

(Beta, 15.05.2026)

