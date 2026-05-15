Politika postala novi vlasnik nedeljnika NIN

imenovan novi glavni i odgovorni urednik

Društvo za novinsko-izdavačku delatnost NIN d.o.o. prenosi vlasništvo nad svojim celokupnim izdavačkim portfoliom i pravima nad brendom NIN na kompaniju Politika novine i magazini d.o.o, saopšteno je. Za novog glavnog i odgovornog urednika izabran je Luka Mičeta, kako piše Politika. U saopštenju NIN-a dodaje se da dosadašnji glavni i odgovorni urednik Aleksandar Timofejev, koji je list vodio kroz period tranzicije, završava svoj urednički angažman u NIN-u, prenosi