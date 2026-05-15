Ni nafta, ni minerali: Konačno otkriveno zašto Tramp toliko želi Grenland

SAD planiraju otvaranje tri nove vojne baze na jugu Grenlanda Poslednji događaji, kao što je zaplena tankera i zajedničke operacije NATO saveznika, pokazuju važnost međunarodne saradnje Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu.

To su za BBC potvrdili zvaničnici upoznati sa razgovorima, dodajući da su pregovori poslednjih meseci napredovali. Amerikanci žele da otvore tri nove baze na jugu ostrva, a Bela kuća je potvrdila da je američka administracija uključena u razgovore na visokom nivou sa Grenlandom i Danskom. Detalji nisu poznati, osim što je Danska izrazila spremnost za razgovore sa SAD-om o ovoj temi. Američki zvaničnici su predložili dogovor prema kojem bi tri nove vojne baze